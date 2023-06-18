Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, уровень воды снизился более чем на четыре метра

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активная фаза наводнения в Херсонской области, вызванного разрушением Каховской ГЭС, прошла, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что за прошедшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра. К 19 июня ожидается «полная сработка водохранилища».

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов, — написал Сальдо.

По его словам, регион справляется с последствиями катастрофы.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным, погибли 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Компания Maxar ранее опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной гидроэлектростанции. На кадрах можно увидеть уничтоженную плотину. Также видны села Крынки, Корсунки и Алешки после затопления и речной терминал «Нибулон».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин считает, что уровень воды в Каховском водохранилище позволит оценить состояние плотины Каховской ГЭС примерно после 20 июня.