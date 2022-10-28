В Херсонской области призыва в 2022 году не будет Сальдо: в Херсонской области заявили, что призыва на военную службу в 2022 году в регионе не будет

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Осенний призыв на военную службу в Херсонской области в 2022 году осуществляться не будет, заявил ТАСС врио губернатора региона Владимира Сальдо. Отмечается, что согласно указу президента РФ Владимира Путина, осенний призыв в этом году начнется на месяц позже обычного - 1 ноября.

Призыва в этом году не будет, — цитирует агентство Сальдо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что перенос начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября произошел из-за сильной перегрузки военкоматов в связи с частичной мобилизацией.

14 октября президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизационные мероприятия планируется завершить в течение ближайших «двух недель». По его словам, власти уже мобилизовали 220 тысяч человек. При этом документов о прекращении мобилизации власти не принимали, указ главы государства о призыве продолжает действовать до его отмены президентом.

Тем временем в 39 субъектах, среди которых Москва, по заверениям властей, прекратился призыв мобилизованных. В трех он уже возобновился. NEWS.ru продолжает следить за приостановкой призыва и составил обновленную карту таких субъектов РФ.