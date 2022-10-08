В Херсонской области предотвратили теракт возле административного здания

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сапер ВС РФ

В Скадовске Херсонской области предотвращен террористический акт. Как сообщил представитель экстренных служб, он планировался около административного здания, передает ТАСС.

8 октября российскими силовыми структурами в городе Скадовске Херсонской области предотвращен террористический акт. Возле административного здания на Александровской улице обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ, — сообщил он.

По данным специалистов, мощность устройства составляла около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В настоящее время правоохранители проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обнаружив и обезвредив гранату у детской площадки. Пострадавших в результате инцидента не было.

В сентябре российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую намеревалось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, в том числе во время референдума. Один из диверсантов был нейтрализован, второй задержан.