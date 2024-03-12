В Херсонской области подбит украинский Т-55, снятый с памятника Сальдо: ВСУ снимают танки с памятников на фоне проблем с вооружением

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Т-55

Украинские военные на фоне нехватки вооружения на Херсонском направлении вынуждены использовать в боях технику, снятую с памятников, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, совсем недавно в этой зоне российские силы подбили танк Т-55, один из таких образцов.

Как отметил губернатор, на территории Херсонской области идут позиционные бои с применением артиллерии, минометов и беспилотников. ВСУ имеют небольшое преимущество в FPV-дронах, в то время как российская обладает превосходством в плане разведывательных и ударных БПЛА.

Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников, — пояснил Сальдо.

Также он заявил, что ВС России доминируют в контрбатарейной борьбе и наносят эффективные удары как по живой силе ВСУ, так и по технике. За сутки Киев на Херсонском направлении потерял 76 военных, танк и шесть орудий и минометов. Российская сторона успешно ударила по 34 точкам временной дислокации украинской армии.

Ранее Владимир Сальдо предупредил, что около 30 украинских военных могут находиться в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Он добавил, что по этой цели наносит удары авиация.