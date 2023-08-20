В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли три населенных пункта левобережной части Херсонской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя местных экстренных служб. ВСУ нанесли удары по Алешкам, Казачьим Лагерям и Новой Каховке. В результате атаки погиб мирный житель, два человека были ранены.

В результате обстрела населенных пунктов Алешки, Казачьи Лагери получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя. В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель, — рассказал источник агентства.

Ранее украинские войска обстреляли поселок Новая Таволжанка в Белгородской области. Всего было выпущено 11 боеприпасов, в том числе четыре реактивных снаряда из РСЗО «Град». В результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

Кроме этого, артиллеристы ВСУ выпустили семь снарядов по КПП «Шебекино». В результате атаки пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Всего за сутки украинская армия совершила 139 ударов по территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также по Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам Белгородской области.