В Херсонской области ожидают провокаций со стороны ВСУ ТАСС: ВСУ закупили 700 комплектов формы силовых структур России для провокаций

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) через подставные фирмы закупили 700 комплектов формы силовых структур России, предположительно, для подготовки провокаций, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По его словам, диверсии будут направлены против военнослужащих РФ.

ВСУ через подставные фирмы закуплена форма силовых структур России. По имеющейся информации, на Херсонском направлении около 700 комплектов. По всей видимости, скоро стоит ожидать провокации, направленные против российских военных, — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что ВСУ могут снять фейковые ролики о ликвидации подразделения российских войск или взятии в плен большого числа российских военных. Кроме того, по его словам, украинская сторона может срежиссировать расстрел военными мирных жителей или организовать теракты в российской форме.

Представитель экстренных служб считает, что ВСУ могут придумать разные варианты, однако их главной целью станет «облить грязью противника, посеять панику и недоверие среди населения».

Ранее директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что предложение легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) встретиться с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым для обмена племенными могло оказаться провокацией. Он предположил, что диверсионно-разведывательные группы хотели захватить самого губернатора.