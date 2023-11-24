В Херсонской области отменили режим ЧС регионального характера Сальдо отменил режим ЧС регионального характера в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вид на Каховскую ГЭС. Октябрь 2023 года

В Херсонской области отменили режим ЧС регионального характера, заявил губернатор Владимир Сальдо в Telegram. Режим был введен после подрыва Каховской ГЭС минувшим летом. По словам Сальдо, ликвидация последствий подтопления завершена, а пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей.

К настоящему времени полностью освобождены от воды 22 населенных пункта. Осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, произведена санитарная обработка территорий. Полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населенных пунктах, — сообщил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения. Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения в подрыве станции.