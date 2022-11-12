В Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы в Геническ

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Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы в Геническ. Никаких официальных решений по этому вопросу не принималось. В Геническе временно находятся ряд ведомств и структур органов власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе, распространенный областной администрацией.

Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона, — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин ранее заявил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Он добавил, что в настоящее время в городе сосредоточены все основные органы власти. Город расположен на юге Херсонской области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря.

Херсонские власти пояснили, что на момент заявления Фомин не являлся сотрудником администрации региона, а также не имел полномочий для того, чтобы делать подобные публичные высказывания.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что представители местных властей покинули 15-километровую зону на левом берегу Днепра по соображениям безопасности. По его словам, местные чиновники стали целью номер один для атак ВСУ.

До этого глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ начали обстрел центральных районов города, откуда эвакуировали около 200 человек. Он подчеркнул, что украинские военные наносили удары из артиллерийских орудий. Информация о погибших и пострадавших не поступала.