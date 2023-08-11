В Херсонской области оценили перспективы восстановления Каховской ГЭС Сальдо: Каховскую ГЭС в ближайшее время восстановить не удастся

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Каховскую ГЭС не удастся восстановить в ближайшее время, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Тем не менее, он положительно оценил работу спасателей, военнослужащих и рабочей группы по инфраструктурному объекту во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по ликвидации последствия разрушения плотины.

Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится, — сказал Сальдо.

Врио губернатора добавил, что президент России Владимир Путин постоянно контролирует восстановительные работы в районе Каховской ГЭС.

Ранее Сальдо заявлял, что Каховская гидроэлектростанция будет однозначно восстановлена, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. На данный момент приоритетом является ремонт водохранилища, а не электрического производства. Экология и экономика нижнего Поднепровья полностью зависит от Каховской ГЭС уже на протяжении полувека, добавил он. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. В результате в Новой Каховке ее уровень поднялся до 12 м. В результате погибли 55 человек, 175 были госпитализированы. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS. По словам российского лидера, Москва не заинтересована в подрыве ГЭС, поскольку это повлекло за собой тяжелые последствия для территорий, которые находятся под российским контролем.