В Херсонской области объявлен траур по жертвам удара ВСУ по Садовому Сальдо объявил траур 9 и10 июня по погибшим после удара ВСУ по Садовому

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что объявил 9 и 10 июня днями траура в связи с гибелью 22 человек после удара Вооруженных сил Украины по селу Садовое в Голопристанском округе в пятницу, 7 июня. Все массовые и развлекательные мероприятия в эти дни отменяются.

В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим, — сказано в сообщении.

Глава региона отметил, что вся область скорбит по погибшим мирным жителям, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он выразил уверенность, что виновные в атаке «будут уничтожены».

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. ВСУ 7 июня выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. Согласно последним данным, при обстреле погибли шесть человек.