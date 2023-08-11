В Херсонской области назвали сроки восстановления Чонгарского моста Сальдо: для восстановления Чонгарского моста нужно один-два месяца

Фото: khogov.ru

Для восстановления Чонгарского моста нужно один-два месяца, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, есть некоторые технические сложности, которые сейчас изучают инженеры, чтобы произвести ремонт как можно быстрее.

Примерные сроки восстановления (Чонгарского моста — NEWS.ru) — не менее месяца. А то и двух месяцев работы будут продолжаться, — сказал Сальдо.

Ранее председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин сообщал, что сроки восстановления Чонгарского моста зависят от возможных угроз. По приблизительным расчетам, ремонтные работы займут от семи до 10 дней. Безопасность людей является приоритетной задачей, добавил он. Сотрудники дорожных служб работают на максимуме, делают все возможное для скорейшего возвращения моста в строй.

Об обстреле Чонгарского моста 6 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь украинских военных попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.