В Херсонской области назвали потери ВСУ в ходе контрнаступления Глава Снигиревского района: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 48 тысяч бойцов

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины несут большие потери в ходе контрнаступления, сообщил ТАСС глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. По его сведениям, в частных разговорах на украинской стороне называется цифра погибших в 48 тысяч человек.

По нашим сведениям, которые поступили с той стороны, в частных разговорах называется цифра погибших в ходе «контрнаступления» — 48 тыс. человек. Это на всем фронте общие потери ВСУ. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная, — отметил чиновник.

Он рассказал, что ВСУ срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева. Проводятся облавы у военкоматов. За несколько недель только в Николаеве украинские военные «набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тысячи человек», уточнил Барбашов. По его словам, в настоящее время подобные облавы устраиваются в Херсоне — «нагнали полицейских, хватают людей на улицах».

Глава Снигиревского района добавил, что Киев начал перебрасывать в район Херсона войска. Они перемещаются с Западной Украины на восток по железнодорожным путям, подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что западные чиновники и эксперты считают, что ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. В стране также растет количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы.