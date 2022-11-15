В Херсонской области назвали фейком сообщения Киева о взятии Алешек Администрация Херсонской области опровергла взятие ВСУ города Алешки

Фото: Министерства обороны Украины

Сообщения украинской стороны о взятии города Алешки, расположенного неподалеку от Херсона, являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе Херсонской области. Город остается под контролем российских войск.

Это все не соответствует действительности. Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это все фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей, — сказали агентству в администрации.

О взятии Алешек объявили в своих Telegram-каналах ряд украинских политиков. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что город станет первым населенным пунктом на левом берегу Днепра, перешедшим под контроль ВСУ.

Ранее в пресс-службе врио главы Херсонской области Владимира Сальдо опровергли сообщения в соцсетях о взятии украинскими войсками под свой контроль Кинбурнской косы на левом берегу Днепра. Там пояснили, что после уничтожения десанта в районе села Покровское ВСУ новых попыток высадки не предпринимали.