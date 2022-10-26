В Херсонской области назвали безуспешными попытки ВСУ прорвать оборону Стремоусов счел безуспешными попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look press

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что попытки ВСУ прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны. По его словам, противник все реже готов идти в бой, так как это означает для него верную смерть.

Попытки прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны, — заявил он.

Стремоусов добавил, что Россия сегодня — это Херсонская область и «своих не бросает».

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. По словам Рогова, президенту Украины Владимиру Зеленскому особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. В этих условиях захват Херсона становится для ВСУ стратегически важным.

Позднее он сообщил, что украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ могут рассматривать это направление в качестве приоритетного для очередной попытки наступления наряду с Херсонской областью.