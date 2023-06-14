В Херсонской области начинают выплачивать матпомощь из-за наводнения Сальдо: в Херсонской области начинают выплачивать матпомощь пострадавшим от наводнения

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 14 июня в регионе начинается выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения. Каждому человеку полагается 10 тысяч рублей, отметил он в телеграм.

От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, — говорится в его сообщении.

Ранее председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления в достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.