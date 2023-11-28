В Херсоне заявили об ударе по заводу Глава Херсонской ОВА: удар пришелся по заводу в городе

Фото: ГСЧС Украины

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил об ударе по заводу на территории подконтрольного Киеву Херсона. В своем Telegram-канале он заявил, что территорию региона обстреляли 48 раз за сутки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

За минувшие сутки <...> 48 обстрелов. <...> Попали в территорию завода <...> в Херсоне, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне второй раз за последние сутки прогремели взрывы. Никаких подробностей случившегося не приводилось. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась. При этом днем 27 ноября украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25.

Херсон находится под контролем украинской армии, она вернула его в ноябре 2022 года — через два месяца после того, как Россия признала область своей территорией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда объяснил отступление заботой о жизни и здоровье российских военнослужащих.