В Херсоне заявили о скором освобождении еще трех регионов Украины Стремоусов: Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области ждет скорое освобождение

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Одесса, Украина

Еще три региона Украины ожидает скорое освобождение от контроля киевской власти, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Речь идет о Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях, отметил он в Telegram.

В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов, — подчеркнул херсонский чиновник.

Стремоусов добавил, что считает освобождение этой русской земли от неофашизма «священным долгом» россиян.

Ранее Кирилл Стремоусов уже говорил о намерении российских военных взять под контроль три областных центра Украины — Николаев, Одессу и Днепропетровск. По его словам, перейти в контрнаступление военные готовы после отражения атаки на Херсон.