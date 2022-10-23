Еще три региона Украины ожидает скорое освобождение от контроля киевской власти, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Речь идет о Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях, отметил он в Telegram.
В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов, — подчеркнул херсонский чиновник.
Стремоусов добавил, что считает освобождение этой русской земли от неофашизма «священным долгом» россиян.
Ранее Кирилл Стремоусов уже говорил о намерении российских военных взять под контроль три областных центра Украины — Николаев, Одессу и Днепропетровск. По его словам, перейти в контрнаступление военные готовы после отражения атаки на Херсон.