В Херсоне по подозрению в диверсии задержали начальника ж/д путей в Одессе

Фото: ФСБ по Херсонской области

Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из начальников Одесской железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным силовиков, он причастен к организации диверсии на ж/д станции Херсон, которая повлекла временное нарушение снабжения российских войск.

В 2022 году, в феврале месяце, находясь в должности начальника Херсонской станции путей, давал указания своим подчиненным о повреждении стрелочных переводов <...>, чтобы предотвратить продвижение воинских составов Российской Федерации для проведения специальной военной операции, — рассказал задержанный.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей. Силовые структуры продолжают расследование уголовного дела.

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