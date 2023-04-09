В Херсоне создали организацию подпольщиков РИА Новости: активист сообщил о создании в Херсоне организации подпольщиков

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Пророссийские активисты создали в подконтрольном украинским войскам Херсоне подпольную организацию, сообщает РИА Новости. По данным агентства, своей главной целью подпольщики считают уничтожение объектов украинских войск.

Мы создали организацию «Русский Херсон», наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны, — рассказал один из подпольщиков.

По его словам, «достоверно известно» о кочующих минометах ВСУ, заезжающих в микрорайон Военку и обстреливающих центр города.

«Русский Херсон» создали из-за тяжелой гуманитарной ситуации в регионе, в котором перестали работать коммунальные службы, случаются перебои в подаче электроэнергии, выстраиваются километровые очереди за продуктовыми наборами, пояснил активист. Он обратился к жителям Херсона призывного возраста с призывом не покидать дома, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию.

После того как вам вручат повестки, вас отправят на полигон «Широкий Лан» под Николаев, вас обязательно накачают психотропными препаратами, а затем отправят на убой, — предупредил подпольщик.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинцы, принудительно мобилизованные в ряды ВСУ, силой доставляются в район города Купянска Харьковской области. По его словам, нередко мобилизованных привозят закованными в наручники. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа, добавил Марочко.