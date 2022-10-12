В Херсоне прогремели пять взрывов

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В небе над Херсоном прогремели пять взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО, передает РИА Новости.

Следы от ракет над городом не видны, но взрывы были слышны. Официального подтверждения запуска ракет ПВО над Херсоном пока нет.

Накануне замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об отражении попыток украинских войск прорвать оборону в регионе. Он добавил, что удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО. Удары российских воск по областям Украины Стремоусов назвал ответом на нежелание киевских властей вести диалог с РФ. По его словам, поддерживающие неофашизм на Украине будут «жить жизнью Донбасса и Херсонщины».

Несколькими днями ранее в Херсоне прозвучали четыре взрыва. По данным СМИ, сработала система ПВО, хотя характерных следов в небе над городом не было.