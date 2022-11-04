«Уходите из города»: в Херсоне объявили круглосуточный комендантский час Стремоусов заявил о введении в Херсоне круглосуточного комендантского часа

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В Херсоне начал действовать круглосуточный комендантский час, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем видеообращении в Telegram. Он призвал всех местных жителей не мешать военным проводить работу и переселиться на левобережную часть региона.

Мы еще раз просим жителей Херсона уходить из города на левобережную часть Херсонской области, дать возможность военным делать свое дело без гражданских. В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа круглосуточно только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город Херсон, — сказал Стремоусов.

Он подчеркнул, что в Херсоне по-прежнему все спокойно, однако мирные жители каждый день рискуют своими жизнями, находясь в городе.

Позднее Стремоусов отредактировал пост со своим видеообращением. Текст в нем почти такой же, однако слов о комендантском часе нет.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами заявил о необходимости эвакуировать жителей Херсонской области из зоны наиболее опасных боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что мирное население не должно страдать от обстрелов.