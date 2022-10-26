В Херсоне назвали причину сильного взрыва Экстренные службы назвали подрыв неразорвавшихся снарядов причиной взрыва в Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, заявил представитель экстренных служб Херсонской области, передает РИА Новости. Жители города сообщают, что в некоторых районах города повылетали стекла в зданиях.

Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов, — цитирует собеседника агентство.

Накануне URA.RU написало, что в Херсоне диверсанты напали на районный отдел внутренних дел (РОВД), чтобы завладеть оружием. Отмечается, что один из преступников успел выстрелить из гранатомета. На месте работают оперативники.

Ранее в Минздраве Херсонской области рассказали о том, что члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль. В результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и следом были доставлены в одну из больниц Херсонской области.