В Херсоне арестовали нескольких учителей Сальдо: в Херсоне арестовали нескольких учителей

В Херсоне арестовали нескольких учителей, сообщил в эфире телеканала «Таврия» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, власти Украины производят эти аресты, пытаясь запугать учителей с пророссийскими взглядами.

Нескольких учителей все-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их все равно освободим, — сказал Сальдо.

Ранее задержанный житель Херсонской области заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов среди местного населения. Используя шантаж и подкуп, людей принуждают к организации антироссийских акций и саботажу учебного процесса в школах.

Мужчина признался, что СБУ завербовала его в марте 2022 года, и он дал согласие на сотрудничество, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей, которые проживают на подконтрольной Киеву территории. Он получал деньги на покупку флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов с участием преподавателей школ. Мужчина рассказал, что ему также обещались деньги за успешное выполнение задания куратора из СБУ, но вознаграждения он так и не дождался.