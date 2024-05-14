ВСУ обстреляли село в Харьковской области ВСУ обстреляли село Токаревка в Харьковской области, пострадал мирный житель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли село Токаревка в Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале глава местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его информации, был ранен мирный житель, ему оказали первую медицинскую помощь.

Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию, — написал Ганчев.

Российским военным необходимо плотно окружить Харьков и сформировать санитарную зону, чтобы отодвинуть ВСУ на 300–350 км от Белгородской области и исключить обстрелы мирных жителей, предположил ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, Вооруженным силам РФ нужно обрезать ведущие на Харьков логистические пути и заставить гарнизон противника задохнуться от недостатка боеприпасов и людей.

Минобороны РФ информировало, что российская армия взяла под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулась вглубь обороны противника. Всего за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме этого, российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.