В Харьковской области уничтожена РСЗО, из которой велась атака по Белгороду Поддубный: ВС РФ уничтожили бомбившую Белгород ракетную систему под Харьковом

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня «Вампир», из которой велись обстрелы Белгорода, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил, что установка находилась на территории Харьковской области.

Еще один расчет РСЗО «Вампир», который причастен к террористическим обстрелам Белгорода уничтожен Армией России в Харьковской области. По месту, где противник укрывал РСЗО нанесен ракетный удар, — написал Поддубный.

Также Поддубный сообщал об уничтожении вертолета «Черный ястреб» американского производства в зоне СВО. Военкор заявил, что борт уничтожили в районе села Лукашовка, а внутри него находились до 20 человек. Он отметил, что украинские военные планировал высадиться в российских Козинках.

До этого в Сети появилось видео после уничтожения беспилотника, который направлялся к Москве. Очевидцы засняли кадры в районе столичного аэропорта Домодедово. Также известно, что сбитые дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков. Уточняется, что обломки БПЛА упали между складами.