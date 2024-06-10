В Харьковской области уничтожен опорник ВСУ МО: гаубица «Гиацинт-Б» уничтожила опорник ВСУ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Накануне цель засекли операторы разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Они передали координаты цели на пункт управления огнем артиллерии и осуществляли корректировку огня расчета орудия «Гиацинт-Б» в режиме реального времени <...>. Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» на этом направлении регулярно уничтожают опорные пункты ВСУ. По словам старшего наводчика орудия «Гиацинт-Б» с позывным Киря, на этой позиции главной задачей является помощь пехоте.

И поражение целей — все зависит от нас. М-777 поражали, самоходки, в основном натовскую технику, — уточнил он.

Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации сбили украинский штурмовик Су-25, заявляло 4 июня Минобороны РФ. Самолет был перехвачен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В ведомстве добавили, что бойцы российской армии нанесли поражение 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ на Запорожском направлении.