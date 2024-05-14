В Харьковской области появились блокпосты из-за массового бегства ВСУ Марочко: в Харьковской области объявлен план-перехват из-за бегства ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал ТАСС, что из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны активных боевых действий в Харьковской области объявлен план-перехват. По его словам, в регионе на основных дорогах установили усиленные мобильные блокпосты.

В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области, — сообщил Марочко.

По его информации, на многих участках дорог образовались километровые пробки, так как сотрудники МВД и Службы безопасности Украины (СБУ) проверяют у всех документы и досматривают автотранспорт. Блокпосты усилены бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков.

Марочко также сообщил агентству, что за последние несколько суток бойцы ВС России уничтожили на Харьковском направлении примерно 500 солдат ВСУ, более 20 автомобилей и около 10 единиц бронетехники. По его данным, украинцы сейчас испытывают серьезные проблемы с логистикой и эвакуацией раненых. Военный эксперт добавил, что под ударом в Харьковской области оказались более 30 населенных пунктов.

Ранее глава Харьковской военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сообщил о начале эвакуации населения из украинских городов Белополье и Ворожба. По его словам, для выезда из города желающим следует обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированные люди будут размещены в местах компактного проживания на территории области, добавил Артюх.