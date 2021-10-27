В Хакасию направят военных медиков для борьбы с COVID-19

Министерство обороны РФ 29 октября направит в Хакасию военных врачей и медперсонал. Они будут помогать в лечении пациентов с коронавирусом. Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на больницы республики. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов на странице «ВКонтакте».

Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19, — написал Коновалов.

Он добавил, что помощь военных медиков будет способствовать снижению нагрузки на медучреждения и созданию дополнительных коечных мест для пациентов, больных коронавирусом. Глава республики поблагодарил Минобороны и лично его главу Сергея Шойгу за оказанную поддержку.

Ранее в Хакасии в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу ввели комендантский час в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Жителям запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Ограничение не касается сотрудников предприятий, работающих непрерывно.

В ряде городов республики в период выходных дней перестанет работать общественный транспорт, а водители такси смогут выходить на смену только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесённом COVID-19. В школах и детсадах объявили каникулы.

Организациям торговли и общепита надлежит работать только на доставку, а работодатели, которые не могут остановить работу, должны перевести на удалёнку не меньше половины всех сотрудников. Гражданам старше 60 лет запретили покидать место жительства.