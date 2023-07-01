В Хакасии жители пожаловались на детскую площадку «для бессмертных» ОНФ Хакасии обратился в Минстрой из-за детской площадки «для бессмертных» в городе Сорске

Фото: Народный фронт в Республике Хакасия

В городе Сорске Республики Хакасия жители дома переселенцев из ветхого жилья пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта на детскую площадку, обустроенную в их дворе. В соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись местного жителя, где он с сыном тестирует обновленную инфраструктуру: двухметровые качели опасны для использования из-за высокой посадки над землей и могут разбить голову ребенка, возле карусели торчат трубы и штыри, а ближайшая лавка слишком высокая для роста дошкольника.

Власти Хакасии строят детские площадки для бессмертных и очень высоких детей. Площадка в Сорске, видимо, сделана для длинноногих детей в бронированных костюмах. Либо чиновники устанавливали качели под свои попы с учетом своего роста, — пишут активисты ОНФ.

Отмечается, что площадка расположена между четырех дорог и возле нее нет никаких ограждений. Участники ОНФ обратились в Минстрой за разъяснениями, как и кем принимались работы, соответствуют ли они проекту.

Ранее республиканская прокуратура обязала муниципальные власти исправить подобные строительные ошибки на детской площадке в селе Бея.

В мае восьмилетняя девочка из Свердловской области скончалась от удушья, перевернувшись во время катания на самодельных качелях. Качели были привязаны к стволу дерева веревками: раскачавшись, девочка перевернулась, и веревка обвила ее шею. Подруга попыталась помочь ей выбраться, но не смогла этого сделать и побежала к взрослым за помощью.