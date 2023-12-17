В Хакасии жителей СНТ вынуждают жить рядом с похоронными процессиями Жителям СНТ в Хакасии мешают пробки у ритуального бюро и плач скорбящих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хакасии жители СНТ «Залив» под Черногорском жалуются, что им приходится постоянно слышать плач скорбящих из ритуального зала рядом с похоронным бюро, открытым возле их товарищества. Местные жители рассказали Telegram-каналу Baza, что владелица специально включает по утрам похоронный марш.

В воскресенье причем. Я на даче слышу, что за муть такая. Ну, правда, музыка приятная такая, оркестр. Похоронные мелодии. Ну, я поняла, что это специально для нас играется, — рассказала одна из недовольных жительниц СНТ.

Кроме того, на дереве около похоронного зала появилось чучело смерти. Местные жители обратились с жалобой в Общероссийский народный фронт. Активисты движения направили обращение в прокуратуру с требованием проверить законность работы заведения. В администрации района уже подтвердили, что появление бюро не было согласовано, но каких-либо решений по этому факту пока не принято.

С 1 сентября в каждом регионе России создан реестр компаний и предпринимателей, имеющих право предоставлять услуги в области похорон и ритуальных услуг. Эти списки размещены на официальных сайтах государственных и муниципальных органов власти с уточнением стоимости услуг.