В Хакасии задержали замглавы поселкового совета за обрушение горки с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии был задержан по уголовному делу, связанному с обрушением горки, в результате чего пострадали дети, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Травмы получили десять человек, включая одного взрослого и девятерых детей.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета, — заявили в ведомстве.

Имя задержанного не уточняется, однако по данным источников ТАСС, речь идет о 39-летнем Сергее Новоселове. По версии следствия, он организовал строительство горки при помощи двух рабочих, нанятых местной администрацией. Предполагается, что Новоселов не следил за процессом строительства, не зарегистрировал горку и допустил ее использование без контроля.

Инцидент с обрушением горки произошел днем 23 декабря. Сооружение не было сертифицировано и не сдавалось в эксплуатацию. По информации СКР, горка находилась в процессе возведения, но ограждающих конструкций не было. В момент происшествия на ней находились более 10 человек. по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья