В Хакасии ввели обязательную вакцинацию

Республика Хакасия пополнила ряды российских регионов, где введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных групп населения. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте республиканского управления Роспотребнадзора постановлении.

Обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также сотрудники многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, второй — до 31 августа, — подчёркивается в документе.

Власти ещё в начале недели говорили о том, что могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. Подобные меры прорабатывают другие субъекты России.

За последние сутки в Хакасии выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 24,6 тысячи человек, из которых 23 тысячи выздоровели и 581 житель скончался.

В пятницу, 25 июня, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время обязательная вакцинация будет введена в восьми российских регионах. По её словам, такая мера является эффективной в текущей эпидситуации.

В Федерации независимых профсоюзов России и Российском союзе промышленников и предпринимателей, в свою очередь, предложили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех взрослых России. Письмо с соответствующей инициативой адресовано правительству страны. В нём отмечается, что для формирования коллективного иммунитета требуются решительные действия.