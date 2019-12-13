https://static.news.ru/photo/dfc0bfca-1d99-11ea-a20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Правительство Хакасии второй раз за год снизило прожиточный минимум. Из-за этого уменьшились пенсии, выплаты инвалидам и многодетным семьям.

Так, расходы на содержание пенсионеров сократили на 49 рублей, детей — на 22 рубля. По словам чиновников, это связано с сезонным понижением цен на некоторые овощи.

Как правило, величина прожиточного минимума за третий квартал снижается в сравнении с прожиточным минимумом за второй квартал текущего года. Это объясняется сезонным снижением цен на отдельные продукты и товары потребительской корзины, — объясняют в региональном правительстве.

По данным Краснояркстата, стоимость минимального набора продуктов в Хакасии в декабре выросла на 6,5%.

Ранее Роспотребнадзор призвал людей старшего возраста ограничить потребляемые калории. Это необходимо для поддержания здорового образа жизни, пояснили в ведомстве. Там уточнили, что дневная норма для мужчин старше 60 лет не должна превышать 2,3 тысячи ккал, а для женщин — 2 тысячи, писал NEWS.ru.