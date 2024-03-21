В Хакасии решили судьбу военнослужащего, покинувшего часть из-за СВО В Хакасии приговорили к пяти годам колонии покинувшего часть военнослужащего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима российского военнослужащего Ачыты Сагаана, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда. Его признали виновным в самовольном оставлении воинской части.

Суд установил, что Сагаан оставил воинскую часть с целью уклониться от прохождения военной службы. Сперва мужчина отправился в Красноярский край, а оттуда — в Республику Тыва. 19 октября он явился в военную комендатуру.

Суд назначил Сагаану наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет, — сказали в суде.

В декабре 2023 года стало известно, что в Подмосковье задержали командира отделения мотострелковой роты, самовольно покинувшего часть в городе Пушкино. Задержанным оказался 37-летний Станислав Г. Его мобилизовали в начале октября.

До этого суд в Петропавловске-Камчатском приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии за отказ участвовать в военной операции на Украине. По данным местных СМИ, мужчину осудили по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа начальника в период военного положения / отказ от участия в боевых действиях), несмотря на то что в России официально не было объявлено военное положение.