«Два открытых перелома»: новая горка обрушилась под детьми в Хакасии В Хакасии семеро детей пострадали при обрушении горки

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Семеро детей получили травмы при обрушении горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии, сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова. По ее словам, которые приводит ТАСС, на месте происшествия работают правоохранители.

Двое с переломами — 2013 и 2014 годов рождения, их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт, — рассказала она.

По словам Егоровой, на горке в момент обрушения находились около 10 человек. При этом конструкция не была сертифицирована. Как уведомили в Следственном комитете, горку не сдавали в эксплуатацию: она строилась, но ограждающих элементов не было.

Telegram-канал «112» пишет, что пострадали восемь детей и один взрослый. В паблике «Усть-Абакан» во «ВКонтакте» сообщили о серьезных травмах.

У одной из девочек на левой ноге два открытых перелома, лодыжка раздроблена, уже прооперировали. У мальчика позвоночника перелом в двух местах, у еще одной девочки перелом ноги, — рассказала подписчица.

Ранее следственное управление Следственного комитета России по Тульской области начало проверку после падения пятилетнего ребенка в открытый люк с ледяной водой. Мальчик провалился в яму 15 декабря, когда катался с горки на улице Белкина. Ребенок жив, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

ЧП произошло вечером на глазах у матери. Жители вышли чистить двор от снега, в это время малыши играли на снежной горке. По словам женщины, люк находился рядом. То, что он открытый, не было видно под снегом. При этом он оказался глубиной порядка трех метров. Вода доходила ребенку до шеи.