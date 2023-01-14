В Хакасии мошенники продавали места в очереди к врачам за 600 рублей Общественники в Хакасии пресекли продажу мест в очереди ко врачам государственных поликлиник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хакасии активисты «Народного фронта» пресекли деятельность спекулянтов, торговавших местами в очередях к врачам поликлиник, принимающих по полису ОМС. Общественники обнаружили, что мошенники с помощью электронной записи занимали большую часть мест для приема, а на сайтах объявлений публиковали услугу по предоставлению очереди. За освобождение одного слота они требовали от 400 до 600 рублей.

Мы провели несколько контрольных закупок и доказали аферу. С помощью прокуратуры нам удалось выявить несколько учетных записей, на которые было оформлено до 50 человек. Эти "люди" оформляли на себя визиты. А после того, как отчаявшиеся попасть на прием к врачам жители республики отдавали аферистам деньги, запись отменялась и талон передавался купившему визит человеку, — раскрывают мошенническую схему в «Народном фронте».

Активисты предполагают, что мошенники могли собирать до 20 тысяч рублей в день за свои услуги. Прокуратура республики уже подтвердила результаты активистской проверки и передала материалы в МВД для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что правительство России установило ежемесячные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Выплаты будут получать врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, медики, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.