В Хакасии «гражданина СССР» отправили в лечебницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ширинский районный суд в Хакасии отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу участника организации «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управления ФСБ. Как отмечается, поводом послужили призывы к насилию в отношении правоохранителей.

Уточняется, что 39-летний житель поселка Коммунар в социальной сети под анонимным аккаунтом размещал подобные посты в период с февраля по июль 2022 года.

Ранее в Хабаровском крае задержали четырех человек, также причисляющих себя к той же запрещенной организации. Они проходят по делу о подготовке госпереворота. По данным СМИ, участники движения в соцсетях вербовали военных для свержения власти. В отношении задержанных ведется следствие.

В феврале на Камчатке суд отправил местного жителя в колонию на четыре года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян. Причиной негативных высказываний осужденного стало недовольство политикой страны. Свои призывы он выражал регулярно в течение нескольких лет в социальных сетях. Отдельные счеты у него были с представителями органов власти. Уточняется, что мужчина получил российское гражданство в марте 2014 года, перед этим отказавшись от гражданства Украины.