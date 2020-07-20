В Хабаровском крае выявили более 100 случаев заражения COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/7b50db98-c9c3-11ea-8928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На территории Хабаровского края за последние сутки зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 27 пациентов старше 65 лет; 7 детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет, — отмечается на странице ведомства в Facebook.

Четвертая часть новых пациентов являются бессимптомными носителями. Они выявлены при проведении эпидемического расследования. У половины заразившихся зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Всего на территории края зарегистрировано 6088 случаев заражения COVID-19. Выздоровел 3201 человек, 49 — скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что заболеваемость коронавирусом в регионе начала расти на фоне несанкционированных протестов в поддержку губернатора Сергея Фургала. Зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам Юрий Минаев предупредил, что регион может в ближайшее время столкнуться с чрезвычайной ситуацией. Санврачи порекомендовали властям рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву. 10 июля Басманный суд арестовал его на срок до 9 сентября. Ему инкриминируют организацию убийств и одного покушения в начале 2000-х годов. Виновным он себя не признаёт. После ареста главы региона на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста продолжаются до сих пор.