В Хабаровском крае увеличится региональная доплата к пенсии

Региональная доплата к пенсии в Хабаровском крае увеличится в следующем году, а значит — местные пенсионеры будут получать больше. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на министерство социальной защиты края.

Увеличение региональной доплаты, средний размер которой составит 4,6 тысячи рублей, связан с изменением величины прожиточного минимума неработающего пенсионера. С 1 января 2022 года прожиточный минимум для этой категории граждан составит 14 509 рублей, что на 1 304 рубля больше, чем в текущем году, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве пояснили, что перерасчёт будет произведен в беззаявительном порядке, а также отметили, что доплата увеличится у неработающих малоимущих пенсионеров. Россиянам также напомнили, что количество получателей региональной доплаты к пенсии ежегодно изменяется в зависимости от величины прожиточного минимума.

Ранее в ПФР рассказали, как получить всю сумму накопительной пенсии сразу. Это возможно, только если расчётный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии.