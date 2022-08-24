В Хабаровском крае сорвало с якоря четыре баржи

Фото: МЧС России

В Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи, попарно сцепленные друг с другом, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального главка МЧС. По предварительным данным, на борту дрейфующих судов находятся порядка 124 человек. Для их эвакуации направлен спасательный вертолет Ми-8, на борт подняты 15 рыбаков.

Две из них находятся на севере Амурского лимана, ближе к Сахалинскому заливу, другие две находятся южнее в Амурском лимане, у берегов острова Сахалин, — говорится в сообщении.

В район происшествия также направились два буксира из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Ранее сообщалось только о двух баржах и одном катере, сорвавшихся с якоря в Николаевском районе. В морском спасательном подцентре объявили о проведении спасательной операции. В готовность были приведены вертолеты Ми-8 МЧС и авиацентр по поиску и спасению людей Росавиации.