Плакал, как котенок: в Хабаровском крае рыбаки спасли детеныша белухи

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В поселке Чумикан Хабаровского края трое рыбаков помогли детенышу белухи вернуться в Охотское море. Кадрами операции по спасению животного поделилась KP.RU. На них видно, как двое мужчин подталкивают маленького кита в воду.

Спасли белуху Анна Грибкова, ее супруг Семен и их сосед Владислав Червяков. Пара рыбачила на берегу моря, когда заметила, что в сетях запуталась нерпа и попытались отогнать животное, однако позже выяснилось, что в веревках запутался китенок. Тогда они позвали на помощь соседа.

Как рассказала женщина, детеныш белухи плакал, словно котенок, когда сеть оттаскивали к берегу. Мужчины вытянули его на песок, чтобы освободить от веревок, — работали слаженно и быстро справились с задачей.

Я сначала плакала, потом радовалась, что все хорошо прошло. Да малыш и сам плакал, это было похоже на плач котенка. Нам было его безумно жаль, он серьезно в тот день понервничал, — рассказала Анна.

После вызволения из сети мужчины отнесли детеныша белухи к воде и помогли ему уплыть. Все это время китенка ждала мама, от которой он уплыл, хотя обычно дети держатся рядом с плавником родителя.

В середине августа рыбаки из Камчатского края спасли семейство белух, которых выбросило на мелководье в Охотском море. Мужчины из общины «Сокол» несколько часов поливали белух морской водой, чтобы они не умерли. В итоге им удалось уплыть с началом прилива.