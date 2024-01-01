В Хабаровском крае объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Сахалинской области и Хабаровском крае была объявлена угроза цунами, сообщило региональное управление МЧС в беседе с NEWS.ru. Подход волны связан с сильным землетрясением, которое произошло 1 января на территории японского острова Хонсю. В ведомстве уточнили, что эвакуация населения не планируется.

В результате сильного землетрясения на территории Японии (о.Хонсю) 1 января на побережье Татарского пролива в Сахалинской области и в Хабаровском крае объявлена тревога «Цунами». По предварительным данным, под воздействие волн цунами на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах возможно повышение уровня воды. Согласно предварительным расчётам, повышение может достигать от 1 до 33 см, — говорится в сообщении.

Жителей названных регионов призвали сохранять спокойствие. По данным ведомства, жизнедеятельности населения ничего не угрожает, однако выходить на береговую полосу не рекомендуется.

Ранее эксперт по выживанию Эдуард Халилов призвал жителей прибрежных районов в случае угрозы цунами отойти на возвышенности. С собой при этом нужно иметь запас еды и воды, а также заряженную электронику, поскольку после первого землетрясения может случиться второе и третье.