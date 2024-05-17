В Хабаровском крае краснокнижный амурский тигр смертельно ранил женщину

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

В Хабаровском крае краснокнижный амурский тигр смертельно ранил женщину, передает MK.RU. Отмечается, что живущая в тайге пострадавшая больше суток истекала кровью, по пути в больницу у нее остановилось сердце.

Как стало известно изданию, 49-летняя погибшая присматривала за хозяйством и собаками, готовя отдаленную охотничью базу к приему туристов. По словам местной жительницы, ближайший поселок Сукпай находится на большом расстоянии от базы, а на ее территории нет связи.

8 мая она [пострадавшая] была во дворе, когда на территорию базы забрел огромный тигр. Он вышел из леса, как люди говорят. Вышел и бросился за собачкой, а та, ища защиты, спряталась за женщиной, — рассказала собеседница.

Как стало известно изданию, животное набросилось на женщину и укусило ее за плечо, пострадавшая смогла убежать и спрятаться в одной из построек базы. Там ее обнаружили на следующий день, женщину положили в лодку и попытались переправить по реке в травмпункт, однако она скончалась. По информации издания, региональный Следственный комитет проводит проверку.

В декабре прошлого года тигр в Хабаровском крае убил местного жителя. Сначала хищник расправился с собакой, а затем напал на хозяина, который пошел к лесу по следам своего питомца.