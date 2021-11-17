В Хабаровском крае для перелётов внутри региона потребуются QR-коды

Для авиаперелётов внутри Хабаровского края с 1 декабря потребуется QR-код вакцинированного или переболевшего. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в правительстве региона сегодня, 17 ноября. На эту меру руководство штаба пошло, не дожидаясь федеральных распоряжений.

В регионе, согласно опубликованным на сайте администрации края данным, зафиксирован высокий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 4090 новых случаев, на прошлой неделе число заражённых составило 3290 человек. При этом в основном распространение COVID-19 фиксируется среди жителей региона в возрасте старше 65 лет. В этой категории граждан уровень заболеваемости превысил отметку эпидпорога на 67%.

Получить бумажные сертификаты с QR-кодом о полученных прививках жители Хабаровского края могут в МФЦ, в скором времени их начнут выдавать и региональные учреждения социальной защиты.

Ранее сообщалось, что для перелётов на территории России понадобятся QR-коды. Данное требование Минтранс планирует ввести уже в начале будущего года. При этом оно не касается иностранцев: они смогут летать по ПЦР-тесту.