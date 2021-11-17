В Хабаровском крае для перелётов внутри региона потребуются QR-коды

В Хабаровском крае для перелётов внутри региона потребуются QR-кодыВ Хабаровском крае с 1 декабря для перелётов внутри региона введут QR-коды
Для авиаперелётов внутри Хабаровского края с 1 декабря потребуется QR-код вакцинированного или переболевшего. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в правительстве региона сегодня, 17 ноября. На эту меру руководство штаба пошло, не дожидаясь федеральных распоряжений.
В регионе, согласно опубликованным на сайте администрации края данным,
Получить бумажные сертификаты с QR-кодом о полученных прививках жители Хабаровского края могут в МФЦ, в скором времени их начнут выдавать и региональные учреждения социальной защиты.
Ранее сообщалось, что для перелётов на территории России понадобятся QR-коды. Данное требование Минтранс планирует ввести уже в начале будущего года. При этом оно не касается иностранцев: они смогут летать по ПЦР-тесту.