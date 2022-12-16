В Хабаровском крае число погибших в ДТП с автобусом увеличилось до шести

Фото: 27.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Шесть человек погибли и 17 пострадали в ДТП с перевернувшимся на трассе автобусом в Нанайском районе Хабаровского края. Автобус, в котором находились вахтовики, слетел с трассы в кювет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГИБДД.

ДТП произошло в 6:30 по местному времени на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Вахтовики ехали на работу в село Малмыж.

В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано, — приводит издание слова собеседника.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что на месте работают спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД. В готовности к вылету находится борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. По некоторым данным, число пострадавших достигает 19 человек.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом, где находились вахтовики, погибли четыре человека. По предварительным данным, в автобусе ехали на работу сотрудники компании работники одного из предприятий района.