В Хабаровске загорелось кафе

Фото: t.me/mchs_official*

В Хабаровске на территории рынка загорелось кафе, сообщило МЧС России в своем официальном Telegram-канале. Ведомство уточнило, что персонал и посетители заведения самостоятельно вышли из здания до прибытия пожарных.

Пожарные ведомства уже локализовали возгорание на 700 квадратных метрах. На месте работают 27 специалистов и 8 единиц техники, — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил 15 июня, что ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили. По его информации, пострадавших не было. Специалисты начали объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего.

Тела двух детей и мужчины обнаружили 14 июня на месте пожара в первоуральском поселке Кузино, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В областном управлении МЧС сообщили, что сгорел дом на улице Пролетарской. Сгорели надворные постройки, кровля и автомобиль Chevrolet Cruze, повреждены стены, перекрытие и домашнее имущество. Площадь пожара составила 147 квадратных метров. По данным ведомства, на месте возгорания обнаружены тела девочек пяти и семи лет, а также их дедушки.