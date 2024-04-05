В Хабаровске ввели режим ЧС из-за обнаружения очага радиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одном из участков Хабаровска была обнаружена радиация, принято решение о введении в действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщила мэрия города. При этом угрозы для населения нет, но доступ на территорию для людей ограничили.

На участке территории Индустриального района, в районе улиц Суворова и Сидоренко, выявлено повышение естественного радиационного фона, — отметили в администрации Хабаровска.

Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, отключилась, проинформировали ранее в пресс-службы станции. Радиационный фон на объекте и прилегающей территории остался без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

Часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы перейдет в ведение Госпогранслужбы с целью возведения там укрепительных сооружений, заявила в начале марта пресс-служба МВД Украины. По данным ведомства, проект распоряжения президента Украины об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.

Войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) удалось ликвидировать биоугрозу, возникшую после обрушения плотины Каховской ГЭС, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в ходе мероприятий было обеззаражено более 1,5 тысячи объектов, затронутых возникшим наводнением.