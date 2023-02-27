В Хабаровске вандал нанес свастики на могилы участников СВО

Фото: Социальные сети

В Хабаровске вандал изрисовал свастиками флаги у могил захороненных солдат СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, всего на кладбище нашли 24 нарисованные свастики. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полиция ищет преступника.

Полем для деятельности вандала стало городское центральное кладбище в Хабаровске, которое расположено на аллее Героев. Свастики были нанесены только на флаги у могил участников военной операции на Украине. Преступника собираются судить по статье о надругательстве над государственным гербом и флагом России (ст. 329 УК РФ).

Ранее сообщалось, что братья-вандалы осквернили мемориал Вечный огонь на площади Свободы в центре Тольятти, посыпав его солью. Полиция задержала обоих злоумышленников. По версии следствия, братья, оказавшиеся представителями одной из диаспор, находились на площади Свободы и повели себя неуважительно к окружающим, когда решили посыпать солью Вечный огонь. В их отношении возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.