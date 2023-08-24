В Хабаровске силовики расстреляли машину мигранта, сбившего сотрудника ФСБ «112»: в Хабаровске мигрант-нелегал сбил сотрудника ФСБ при попытке бегства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигрант-нелегал предпринял неудачную попытку бегства во время рейда в Хабаровске, сообщает Telegram-канал «112». Как утверждается, нарушитель сбил на автомобиле сотрудника ФСБ, после чего росгвардейцы открыли по автомобилю огонь. Мигрант уцелел, но получил ранение.

По информации канала, инцидент произошел в районе местного автовокзала, где правоохранители занимались поиском нелегалов. Один из них, заметив силовиков, прыгнул в машину и попытался сбежать, попутно сбив одного из сотрудников Федеральной службы безопасности. Далеко уехать злоумышленнику не удалось. Участвовавшие в рейде бойцы Росгвардии сделали девять выстрелов. Беглец был ранен, а в последствии задержан.

Ранее также сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по статье о преступлении экстремистского характера в отношении мигранта Шахзода Джурабоева, который ударил по лицу девушку из-за ее коротких шорт. Инцидент произошел в подмосковном Нахабино 23 августа примерно в 08:15, когда девушка занималась пробежкой. От агрессивного мигранта пострадавшую спасли прохожие. Вскоре полиция задержала нападавшего. Им оказался 20-летний уроженец Таджикистана, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.