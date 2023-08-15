В Хабаровске семейная пара зарезала знакомого за флирт В Хабаровске судят мужа и жену за убийство знакомого из-за флирта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровске супружеская пара оказалась на скамье подсудимых по обвинению в жестокой расправе над знакомым, сообщает KP.RU. По версии следствия, обвиняемые зарезали своего друга за попытку флиртовать с чужой женой и выбросили его тело из окна, а затем убрали следы крови и легли спать.

Как пишет издание со ссылкой на информацию пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, 41-летний мужчина и его 35-летняя супруга в ночь на 29 ноября 2022 года выпивали в их квартире с 44-летним знакомым. В какой-то момент гость стал флиртовать с чужой женой, сделав ей несколько комплиментов. Это резко не понравилось ни женщине, ни тем более ее мужу, и хозяева накинулись на ловеласа.

Супруги нанесли множественные удары руками по телу знакомого, а после не менее шести ударов <...> ножом, вследствие чего он скончался на месте происшествия. Тело мужчины злоумышленники сбросили из окна квартиры, — сообщили в пресс-службе.

Затем супруги вымыли пол и легли спать. Момент падения тела зафиксировала камера видеонаблюдения. Утром труп, лежащий на крыше автомобиля, обнаружил хозяин машины. Следователи вычислили квартиру, из которой выкинули тело, и задержали пару. Уточняется, что в ходе следствия муж и жена путались в показаниях, то сознаваясь в преступлении, то перекладывая вину друг на друга. Им грозит от шести до 15 лет колонии.

Ранее жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги. По информации регионального Следственного комитета, в отношении 20-летнего лодочника возбуждено уголовное дело.